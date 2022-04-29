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مطار القاهرة ينظم اليوم 413 رحلة جوية لنقل قرابة 54 ألف راكب

الجمعة، 29 أبريل 2022 05:28 م
مطار القاهرة ينظم اليوم 413 رحلة جوية لنقل قرابة 54 ألف راكب مطار القاهرة الدولى
كتب أحمد مصطفى

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ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة قرابة 54 ألف راكب على مدار 24 ساعة، وذلك على متن 413 رحلة جوية سفر ووصول إلى عدة وجهات مختلفة.
 
وقالت مصادر أن المطار سيستقبل اليوم 210 رحلات على متنهم 30268 راكبا، فى حين يغادر من المطار على مدار اليوم 203 رحلات على متنهم 23145 راكب.
 
وحسب المصادر، فإن وجهات السفر تشمل نيويورك واشنطن تورنتو لندن باريس فرانكفورت بودابست برشلونةً برلين ميونخ كوبنهاجن أثينا روما البحرين الكويت ليبيًا تونس أسطنبول بروكسل الدار البيضاء الدوحة أمستردام دمشق البحرين جده المدينة إنجمينا أديس أبابا دمشق نيروبى لاجوس بغداد بيروت عنتيبى دبى الشارقة أبوظبى عدن تونس.
 
فى حين تكون وجهات رحلات الوصول نيويورك لندن باريس فرانكفورت أمستردام فيينا برشلونة مدريد الجزائر تونس الكويت ليبيا دبى الدوحةً البحرين أبوظبى إسطنبول أديس أبابا أثينا لاجوس الرياض الشارقة سيئون بيروت أبوظبى عدن بيروت.
 
وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولية جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كما تجرى مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي.

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