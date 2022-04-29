قائد عمليات البحرية الأمريكية: بايدن لا يريد التورط فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

أكد قائد عمليات القوات البحرية الأمريكية الأدميرال مايكل جيلادى أن السفن الحربية الأمريكية ستبقى خارج البحر الأسود، تجنبا لأى تصعيد مع روسيا خلال عمليتها العسكرية فى أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وأوضح قائد عمليات القوات البحرية الأمريكية ، أنه فى الوقت الراهن سنبقى خارج البحر الأسود وذلك من منظور احتمالات التصعيد، موضحا أن الرئيس الأمريكى جو بايدن لا يريد للولايات المتحدة الأمريكية أو حلف شمال الأطلسي، الناتو، التورط فى الصراع فى أوكرانيا.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الصحة فى جمهورية دونيتسك الشعبية عن سقوط 5 قتلى و23 جريحا جراء قصف القوات الأوكرانية لمنطقة كيروفسكى فى مدينة دونيتسك، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأكدت وزارة الصحة فى جمهورية دونيتسك على "تيليجرام" أن أربعة أشخاص قتلوا فورا جراء القصف الذى طال حى تيكستيلشيك فى منطقة كيروفسكي، بينما فارق شخص آخر الحياة فى سيارة إسعاف خلال نقله إلى المستشفى.

وذكرت الوزارة أن القصف أدى إلى إصابة 21 مواطنا بجروح متفأوتة الخطورة، بالإضافة إلى طفلين تعرضا لجروح متوسطة الخطورة.

ووفقا لوكالة دونيتسك للأنباء، طال القصف الأوكرانى سوقين تجاريتين فى المنطقة، ما أسفر عن نشوب حرائق فيهما.

وأعلن عمدة دونيتسك أليكسى كوليمزين عن تعليق حركة الترام بعدد من المسارات فى منطقة كيروفسكى ومنطقة بيتروفسكى المجأورة.

وذكرت غرفة عمليات قوات الدفاع الإقليمى لجمهورية دونيتسك، أن هذا القصف نفذ براجمات صواريخ "غراد".