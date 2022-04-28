روسيا: تدمير منصة لإطلاق الصواريخ واستهداف 76 منشأة عسكرية أوكرانية

كتب أحمد عرفة

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف حصيلة العمليات التي نفذتها قواتها اليوم الخميس، ضمن عمليتها العسكرية المتواصلة في أراضي أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إن القوات الروسية اليوم استهدفت بصواريخ عالية الدقة مطلقة من الجو 38 موقعا عسكريا أوكرانيا، مما أسفر عن تدمير ثلاثة مراكز قيادة و22 نقطة محصنة وسبع مناطق لحشد العسكريين والآليات القتالية وسبعة مستودعات للأسلحة الصاروخية والمدفعية والوقود.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، أن سلاح الجو الروسي شن اليوم غارات على 76 منشأة عسكرية في أوكرانيا، منها مستودعان للأسلحة الصاروخية والمدفعية ومركز قيادة و73 منطقة لحشد العسكريين والآليات القتالية، لافتا إلى أن خسائر القوات الأوكرانية جراء هذه الضربات بلغت 320 شخصا و35 آلية ومركبة عسكرية، وفقا لبيانات وزارة الدفاع.



ولفت المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إلى أن القوات الصاروخية الروسية دمرت اليوم منصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" واستهدفت منطقتين لحشد العسكريين والآليات الحربية الأوكرانية، بينما أسقطت الدفاعات الجوية الروسية ثلاثة صواريخ من الطراز المذكور قرب بلدتي بيتروبولييه ومالايا كاميشيفاخا في مقاطعة خاركوف شرق البلاد، معلنا عن إسقاط الدفاعات الجوية الروسية اليوم سبع طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة خاركوف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.



وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إلى أن إجمالا دمرت القوات الروسية منذ بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير، وفقا لبيانات وزارة الدفاع، 142 طائرة و111 مروحية و621 طائرة مسيرة و277 منظومة صاروخية للدفاع الجوي و2629 دبابة ومدرعة و302 راجمة صواريخ و1154 مدفعا ومدفع هاون، بالإضافة إلى 2445 مركبة عسكرية خاصة.