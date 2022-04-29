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عروض وتكريم لحملة القرآن من أطفال شمال سيناء.. فيديو وصور

الجمعة، 29 أبريل 2022 10:00 ص
عروض وتكريم لحملة القرآن من أطفال شمال سيناء.. فيديو وصور
شمال سيناء - محمد حسين

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نقل تلفزيون اليوم السابع من على شاطئ مدينة العريش بشمال سيناء، احتفالا نظمه أهالى سيناء تكريما لأبنائهم من حملة القرآن الكريم.

 

واستهل الاحتفال بعروض للأطفال وهم يرفعون كتاب القرآن الكريم، يتقدمهم محفظوهم ويستعرضون ما قاموا بحفظه على مسرح مكشوف على شاطئ العريش بمنطقة أبوصقل.

وسلم رموز من أهالى المحافظة الأطفال المكرمين الهدايا والجوائز التى تم التبرع بها للأطفال تقديرا لهم وتشجيعا.

قال خليل الليثى أحد الشباب المنظمين للفعالية: أنهم كرموا 100 طفل وعددا من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة من حفظة القرآن من جزء حتى 30 جزءا.

أضاف أن الاحتفال جاء تتويجا لمبادرة خيرية تطوع بها أحد فاعلى الخير لنشر ثقافة تعليم الأطفال وتحفيظ القرآن فى عدد من مناطق العريش، وتوفير كل اللازم لهم.

وأشار إلى أن كلا من الشيخ محمود غنام والشيخ إسماعيل أبوصوان، قاموا فى موقعين مختلفين بجمع الأطفال وتعليمهم بمناطق حى أبوصقل وحى أبو جرير بالعريش.

وأعرب الشيخ محمد السيد من رموز منطقة أبوصقل عن سعادتهم بهذه المبادرات وروح الشباب فى دعم الأطفال وتوفير فرصة تحفيظ القرآن الكريم لهم.

وبدوره، أكد السيد العدل أحد الشباب من رموز العمل المجتمعى بشمال سيناء، أن المبادرة من أنجح وأهم مبادرات مجتمع شمال سيناء المحلى وتؤكد أنه عندما تتكاتف الجهود تصل لمردود يفيد الأطفال والشباب.

وأضاف أنهم فخورين بهذا المستوى من أداء أطفال سيناء الذين لديهم قابلية للتعليم والتميز وكان حفظ القرآن الكريم أحد أوجهها.

 
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شمال سيناء

العريش

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