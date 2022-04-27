شباب العريش يكرمون 100 طفل من حفظة القرآن الكريم فى حفل إفطار جماعى

شمال سيناء - محمد حسين

نظم مساء اليوم عددا من شباب مدينة العريش، حفل تكريم 100 حافظ للقرآن الكريم من مدينة العريش، واختتم الاحتفال بتنظيم حفل إفطار جماعى على شاطئ العريش بمنطقة أبوصقل.



وقال خليل الليثى، منسق مبادرة التحفيظ للقرآن الكريم للأطفال، أن هذا الاحتفال جهد يتواصل للعام الثانى على التوالى من خلال تبنى فاعلى خير تكاليف تحفيظ الأطفال للقرآن.



وأضاف أن المحفظين يقومون بتحفيظ الأطفال وفى تقليد سنوى يجرى تكريمهم فى شهر رمضان، لافتا إلى أن التكريم لحفظة القرآن الكريم كاملا وأجزاء، حيث شارك فى احتفال تكريم حفظة القرآن الكريم عدد من رموز مدينة العريش، واستهل بطابور عرض وفقرات فنية، واختتم بحفل إفطار جماعى وعروض مسابقات للحضور.

كما نظم متطوعون بشمال سيناء حفل إفطار جماعى لعمال شركة النظافة، بحضور ومشاركة القيادات الشعبية بالعريش، وذلك تقديرا لدور عمال النظافة لإعادة الشوارع والميادين إلى نسقها الحضاري، في ظل التطوير الذي تشهده المدينة. وقال الدكتور عبد الكريم الشاعر، الأستاذ في جامعة العريش، أن عامل النظافة يقوم بدور كبير في حياتنا وفي الحفاظ على البيئة، ويعد صاحب مهنة شاقة، لذا وجب احترامه وتقديره، والنظر إليه نظرة تقدير واحترام.



















