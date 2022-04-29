اليوم السابع
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الجمعة، 29 أبريل 2022 09:41 ص
أكرم القصاص
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توريد 58 طنا من القمح بصوامع سدس بمدينة ببا جنوب بنى سويف

الجمعة، 29 أبريل 2022 09:00 ص
توريد 58 طنا من القمح بصوامع سدس بمدينة ببا جنوب بنى سويف صوامع القمح بسدس
بنى سويف هانى فتحى

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قال مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف لـ"اليوم السابع": إن ما تم توريده من محصول القمح بصوامع سدس جنوب المحافظة بلغ 58 طنا، مشيرا إلى تسهيل كافة الإجراءات، وتذليل العقبات التى تعوق عمليات التوريد وفحص المحصول من قبل اللجان المختصة بذلك، فضلاً عن متابعة الالتزام بضوابط التخزين، وفقاً للقواعد والاشتراطات اللازمة للحفاظ على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الاستراتيجية الهامة.

واضاف رئيس مدينة ببا، أن المتابعة المستمرة لصوامع القمح  تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف لمسئولى مديريات التموين والزراعة بتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات للمزارعين الموردين لمحصول القمح، مع قيام رؤساء المراكز والمدن والمجالس القروية بتكثيف المرور الميدانى على القرى والمناطق التى تضم زراعات القمح للتشديد على المزارعين وحثهم بعدم تسليم أية كميات من محصول القمح إلا من خلال جهات التسويق والتخزين الممثلة فى الصوامع والشون والتى أعدتها المحافظة لذلك.

 


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