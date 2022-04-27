اليوم السابع
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ذهب لامع فى حقول بنى سويف.. الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح.. فيديو

الأربعاء، 27 أبريل 2022 03:43 م
ذهب لامع فى حقول بنى سويف.. الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح.. فيديو موسم حصاد القمح
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع بثا مباشرا، لموسم حصاد القمح من داخل الأراضى الزراعية بمحافظة بنى سويف، ورصد اليوم السابع أعمال حصاد القمح داخل الحقول الزراعية بمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.

من جانبه أكد الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف، أن موسم حصاد وتوريد القمح هذا العام يعتبر موسما استثنائيًا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود لإحكام السيطرة والرقابة على أعمال التوريد للصوامع والشون المخصصة لاستقبال القمح، لاستلام أكبر كمية من الأقماح المحلية، مؤكدا أن الدولة المصرية على ثقة كبيرة أن مزارعى القمح والتجار والموردين، لديهم من الوعى الكامل بكل الأحداث التى تدور عالميًا ومحليًا وأنهم على استعداد تام لتقديم كل ما يملكون طواعية للمساهمة فى تخطى الظروف الاستثنائية الحالية، والمشاركة الفاعلة فى دفع جهود الدولة لمنع حدوث أية أزمات فى هذا الشأن.

 


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