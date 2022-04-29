إزالة 6 حالات تعدى على الأرض الزراعية بمركز المحلة

الغربية: عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى على إزالة التعديات على الأرض الزراعية فى المهد، حيث أسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدى بمساحة 4 قيراط و15.5 سهم بالوحدات المحلية لقرى بلقينا وسامول ومحلة حسن، عبارة عن مبانى بالبلوك وأسوار منهم 4 حالات تم إزالتها ليلًا.

وأضاف أن جهود رئاسة مركز ومدينة المحلة مستمرة فى التصدي لجميع مخالفات البناء على الأرض الزراعية وعدم السماح بأي شكل من أشكال التعدي على الرقعة الزراعية.



وأشرف على أعمال إزالة التعديات المحاسب سعد نصر والمهندس حيدر عطا الله نواب رئيس المدينة والمهندس سامى حاتم مدير بناء وتنمية القرية.



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات



جانب من إزالة التعديات