ماذا تعرف عن مشروع GMP لتطوير شركات الأدوية بـ1.7 مليار جنيه ؟

كتب عبد الحليم سالم

عانت شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية لسنوات طويلة من تراجع فى حركة الصادرات ، مما افقدها العديد من العملاء خاصة فى السوق الأفريقى والعربي، وفى سبيل استعادة هذا الدور مجددا تقرر تطوير الشركات من خلال مشروع GMP بتكلفة تصل ل 1.7 مليار جنيه ، حيث يعد مشروع ممارسات تصنيعية جيدة أو ممارسات تصنيعية صالحة (بالإنجليزية: Good manufacturing practice)‏ اختصارا "GMP"، هي الممارسات والنظم المطلوب الاخذ بها في تصنيع الأدوية، ومراقبة الجودة، ونظام الجودة الذي يغطي تصنيع واختبار الأدوية أو العقاقير بما في ذلك المكونات الصيدلانية الفعالة، والتشخيص، والأطعمة، والمنتجات الصيدلانية، والخدمات الأجهزة الطبية، وكذلك برامج سلامة الغذاء المتطورة مثل تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.

تعرف علي التفاصيل

1- ممارسة التصنيع الجيدة هي التي تحدد جوانب الإنتاج والاختبار التي يمكن أن يؤثر على جودة المنتج.

2- شرعت الكثير من البلدان تشريعات تلزم الشركات الصيدلانية والأجهزة الطبية بتتبع إجراءات ممارسة التصنيع الجيد وخلقت مبادئها التوجيهية الخاصة التي تتوافق مع تشريعاتها.

3- المفاهيم الأساسية لجميع هذه المبادئ التوجيهية لا تزال تختلف إلى حد معين على قرار الغايات النهائية وهي ألحفاظ على صحة المريض، وكذلك إنتاج نوعية جيدة من الدواء والأجهزة الطبية والمنتجات الصيدلانية الفعالة.

4- في الولايات المتحدة مثلا ربما يعتبر الدواء مغشوشا إذا كان يمر بكافة الاختبارات والمواصفات الجيدة ولكن قد وجد أنه مصنع في شروط تنتهك مبادئ ممارسة التصنيع الجيد الحالية.

5 - بدأ المشروع منذ نحو 4 سنوات لتحديث شركات الأدوية.

6- يستهدف المشروع استعادة الشركات لقدرتها التصديرية مجددا من خلال تفتيش الدول الراغبة فى الاستيراد منها على المصانع.

7- تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية على مدار العام المالي 2020/2021 وحتى نهاية مارس 2022 بإجمالي نحو 381 مليون جنيه.

8- من المقرر إنجاز المرحلة الثالثة خلال العام المالي 2022/2023 بقيمة 1.4 مليار جنيه.