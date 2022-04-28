اليوم السابع
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حى الدقى يرفع كفاءة الشوارع ويجرى صيانة للأرصفة وأعمدة الإنارة

الخميس، 28 أبريل 2022 11:42 م
حى الدقى يرفع كفاءة الشوارع ويجرى صيانة للأرصفة وأعمدة الإنارة عمود إنارة - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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رفع حى الدقى بالجيزة، كفاءه شوارع الحي تحت إشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى، حيث تم رفع مستوى النظافه علي مدار الساعة وطلاء الأرصفة ومراجعة أعمدة الإنارة وأعمال الصيانة الدورية للحدائق و للطرق والأرصفة وذلك بالتنسيق مع هيئه النظافة والتجميل، بناءً علي توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وفى السياق شن الحى حملة لمواجهة أي مخالفات في مهدها للمحافظة علي النظام والانضباط، وقامت الحملة المسائية تحت غطاء أمني من مباحث وشرطة المرافق وإشراف اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحي وذلك في شارع عبد الحميد لطفي وشارع التحرير وشارع البطل أحمد عبد العزيز.
 
وتم تحرير 12 محضر اشغال للطريق العام و 14 سيارة مخالفة وغرمات فورية للمخالفين، كما تم رفع 195 إشغال في خط سير الحملة وايداع جميع المضبوطات في مخازن الحي.

الدقي

الجيزة

رصف الشوارع

رصف الطرق

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