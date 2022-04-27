رصف 30 شارعا جانبيا بحى الدقى خلال 3 أشهر

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى، بالجيزة، أنه تم رصف 30 شارعا جانبيا خلال الـ3 أشهر الماضية، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وضمن الخطة الاستثمارية لرصف شوارع الحى، وتحسين الخدمات المقدمه للجمهور.

وأضاف رئيس حى الدقى أنه سيتم استكمال باقى الشوارع الفرعية وقصيرة المسافات فى الفترة القادمة، بشكل تدريجى، لتحسين الخدمات المقدمه بالحى بجانب الشوارع الرئيسية.

وفى السياق ذاته أكدت محافظة الجيزة أنه تم رصف طريق 11 ومتفرعاته وشارع الجمهورية ومتفرعاته بالحوامدية، ورصف شوارع الطيار فكرى والأقصر والوحده وبشتيل والمطار إلى جانب متفرعاتهم بالإنترلوك بشمال الجيزة، كما تم تطوير 13 منطقة غير مخططة بأحياء العمرانية والهرم والوراق وبولاق الدكرور وشمال الجيزة ومدينة الجيزة بتكلفة 400 مليون جنيه وتشمل عناصر التطوير رصف 432 شارعا بالإنترلوك بتلك الأحياء.

وأوضحت أنه جارى تنفيذ خطة لرصف عدد من الشوارع المتفرعة من شوارع البحر الأعظم والتحرير والنيل ومراد والبطل أحمد عبد العزيز وميدان المساحة، كما تم رصف 32 شارعا جانبيا ومتفرعاتها شارعى الملك فيصل والأهرام.