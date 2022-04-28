المشدد 5 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة بخارية بالإكراه فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي،وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات لكل منهما وألزمتهما المصاريف الجنائية، لإدانتهما بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم فى القضية رقم 2193 لعام 2021 جنايات مركز فاقوس، بسرقة دراجة بخارية من بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضى ،عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغا من " أحمد . م . ك " 27 عاما سائق ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال استقلاله الدراجة البخارية توك توك ملك والدته بالطريق العام، استدرجه مجهولين بزعم توصيلهم وما إن وصلا إلى منطقة نائية اعترض طريقه أخرين ، وتمكنوا من شل مقاومته وسرقة الدراجة خاصته تحت تهديد السلاح ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات توصلت تحريات المباحث الجنائية إلى مرتكبى الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهمين إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.