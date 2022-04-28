المشدد 10 سنوات لمتهم لاشتراكه مع آخرين فى سرقة دراجة بخارية بالإكراه بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي، وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 10 سنوات وألزمته المصاريف الجنائية، لإدانته بالاشتراك مع آخرين سبق محاكمتهم فى القضية رقم 6323 لعام 2021 جنايات مركز فاقوس، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه.

تعود أحداث القضية لشهر مارس من العام المنقضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور مركز شرطة فاقوس، يفيد بورود بلاغا من "على . ر . ع" 18 عاما سائق ومقيم بدائرة المركز، بأنه حال استقلاله دراجته البخارية توك توك بالطريق العام ، استدرجه شخصان لتوصيلهما إلى أحدى القري، وفى الطريق استوقفه ثلاثة أشخاص أخربن، وأشهروا فى وجهه سلاح أبيض " مطواة" ، وسلاح نارى طبنجة مهددين إياه بتلك الوسيلة القصرية، وتمكنوا من شل مقاومته وسرقة الدراجة خاصته ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات توصلت تحريات المباحث الجنائية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من " م . ح . ح " 33 عاما بواب، و " م . ح . ب " 31 عاما خياطة، و " ه. م . ع " 31 عاما مكوجي، و " م . ع . ع " 17 عاما سائق ، و " ر . م . خ " وجميعهم مقيمين بدائرة مركز ومدينة فاقوس ، وتبين قيام المتهمين الأول والثانية باستدراج المجنى عليه، وفى الطريق استوقفه باقى المتهمين وأشهروا فى وجهه سلاح أبيض مطواة وسلاح نارى طبنجة، وتمكنوا من شل مقاومته وسرقة دراجته البخارية.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق للمحاكمة.