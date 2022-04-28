الرعاية الصحية بالأقصر تكشف خدمات عيادة المسالك البولية بمستشفى طيبة للمواطنين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه عيادة المسالك البولية فى مستشفى طيبة التخصصى بإسنا، تضُم طاقماً من الأطباء المميزين فى تقديم عناية طبية فائقة لجميع المرضى، ويمكن استشارة الأطباء بقسم وعيادة المسالك البولية لتشخيص وعلاج الحالة بشكل سليم، وذلك لكى يطمئن المواطن على صحته ويتجنب الإصابة بأى مضاعفات.

وأضاف مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تُشَخصُ وتُعَاَلجُ أمراض المسالك البولية بالعيادة والتى منها:- (الإختلافات الخلقية فى الجهاز البولى للأطفال - عدوى والتهابات المسالك البولية - المغص الكلوى المتكرر - حصوات الكلى والمثانة - ضيق وانسداد مجرى البول - البول الدموى وعدم التحكم فى التبوُّل).

ويعمل قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصى بإسنا، تحت إشراف الدكتور أيمن أحمد حسانين استشارى ورئيس قسم المسالك البولية بمستشفى طيبة التخصصي، وتعمل عيادة المسالك البولية أيام (الاثنين- الثلاثاء- الأربعاء) من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 3 مساء، وأيام السبت والأحد من الساعة 3 مساء حتى الساعة 6 مساء، ويمكن الحجز عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال مجانا بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.

فيما كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يُشخص ويُعالج أطباء عيادة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طيبة التخصصى بإسنا، العديد من الأمراض بأحدث الطرق والأساليب العلاجية ومن أهمها (الانزلاق الغضروفي)، حيث إن الإنزلاق الغضروفى هو بروز الأقراص الغضروفية الموجود بين الفقرات المكونة للعمود الفقري، وهى تقوم بتقليل قوى الاحتكاك الناشئة بين الفقرات، مما يسهل من انسيابية حركة العمود الفقرى بشكل عام وتشكل هذه الأقراص الغضروفية البارزة ضغطاً على جذور الأعصاب التى تتفرع من الحبل الشوكي.