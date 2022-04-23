تعرف على تفاصيل عمل عيادة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طيبة بإسنا

الأقصر - أحمد مرعى

كشف الدكتور أحمد شفيق مدير فرع الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه يُشخص ويُعالج أطباء عيادة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، العديد من الأمراض بأحدث الطرق والأساليب العلاجية ومن أهمها (الانزلاق الغضروفي).

وأكد الدكتور أحمد شفيق، لـ"اليوم السابع" أن الإنزلاق الغضروفي هو بروز الأقراص الغضروفية الموجود بين الفقرات المكونة للعمود الفقري، وهي تقوم بتقليل قوى الإحتكاك الناشئة بين الفقرات، مما يسهل من إنسيابية حركة العمود الفقري بشكل عام وتشكل هذه الأقراص الغضروفية البارزة ضغطاً على جذور الأعصاب التي تتفرع من الحبل الشوكي.

وأوضح مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، أنه يعتبر الانزلاق الغضروفي القطنيهو أكثر الأنواع شيوعًا وانتشاراً، ويكون البروز في الأقراص الغضروفية الواقعة بين الفقرات القطنية، حيث تتراوح الأعراض في حالة الانزلاق الغضروفي القطني ما بين:- (ألم في الجزء السفلي من الظهر ، والذي قد يمتد إلى إحدي الساقين أو كلتاهما فيما يعرف بـ “عرق النسا” و يكون مصحوبا بالخدر والتنميل - عدم القدرة على الوقوف لفترات زمنية طويلة أو المشي لمسافات طويلة).

ويعمل قسم جراحات المخ و الأعصاب بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا، تحت إشراف الدكتور محمد فكري مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب كلية الطب جامعة المنصورة، وتعمل عيادة جراحة المخ و الأعصاب يومياً ماعدا يوم الجمعة من الساعة 3 حتى 6 مساءاً، ويمكن الحجز عن طريق جواب الاحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق حجز الكشف بالاتصال مجانا بالخط الساخن على 15334 لحجز موعد الكشف.