أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 28-4-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 28-4-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه.

إيقاف تداول 9 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم؛ المصرية لنظم التعليم الحديثة، اميرالد للاستثمار العقاري، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس). البورصة تربح 17.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول مرتفعة بعد تنفيذ صفقة بنك القاهرة، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 8.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 42.4 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 95.65% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.46%، والعرب على 0.89% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 92.91% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 7.08%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 168.6 مليون جنيه، 3.7 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 75 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 211.6 مليون جنيه، 37.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.07%، ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 13533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2851 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 3893 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1182 نقطة.

وصعدت أسهم 112 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 14 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 8.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.57%.

- المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) بسعر إغلاق 1.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.50%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.399 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.83%.

- جي بي أوتو بسعر إغلاق 4.250 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.10%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.960 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.82%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.848 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.

- الشرقية-إيسترن كومباني بسعر إغلاق 10.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.58%.

- حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 بسعر إغلاق 3.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.54%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 0.441 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.43%.

- العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا بسعر إغلاق 2.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.19%.