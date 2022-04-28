البورصة المصرية تودع شهر رمضان بأرباح سوقية 17.6 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، آخر جلسات شهر رمضان، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وربح رأس المال السوقي 17.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.132 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.07%، ليغلق عند مستوى 11047 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 1909 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 13533 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 4445 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.74% ليغلق عند مستوى 1873 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.87% ليغلق عند مستوى 2851 نقطة.