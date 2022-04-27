اليوم السابع
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نشوب حريق بشونة "قش" فى أولاد صقر بمحافظة الشرقية

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:28 ص
نشوب حريق بشونة "قش" فى أولاد صقر بمحافظة الشرقية حريق _ أرشيفية
الشرقية ـ فتحية الديب

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اندلع حريق فى شونة بالات قش بالقرب من منطقة الزنانيرى مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية،ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتين إطفاء لاخماد النيران.
 
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية  أمن الشرقية بلاغا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بمنطقة الزنانيرى دائرة مركز أولاد صقر.
 
انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحريق، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارتين إطفاء للسيطرة على النيران.
وتبين من الفحص نشوب حريق بشونة بالات قش أرز على مساحة عشرة قراريط، ويحاول رجال الإطفاء بمساعدة الاهالى اخماد النيران ومنع امتداها لمحصول القمح بالأرض الزراعية بجوار الحريق. 
 
 

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بالات قش

أولاد صقر الزنانيرى

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