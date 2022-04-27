لماذا يحتاج جسمك للدهون وما أنواعها؟

كتبت فاطمة خليل

تلعب الدهون الغذائية بعض الأدوار الحيوية في الوظيفة اليومية لجسمك، وهى عنصر غذائى أساسي مثل غيره من العناصر، فى هذا التقرير نتعرف على لماذا يحتاج جسمك للدهون وما أبرز أنواعها، بحسب موقع "health".

لماذا يحتاج جسمك للدهون؟



1. امتصاص الفيتامينات مثل فيتامينات أ ، د ، هـ ، وهي فيتامينات تذوب في الدهون.

2. الدهون ضرورية لنمو الخلايا لأنها توفر بنية للغشاء الخارجي لكل خلية في الجسم.

3. الأحماض الدهنية أوميجا 3 ضرورية للحفاظ على صحة الدماغ والجهاز العصبي.

4. الدهون تحت الجلد (الدهون المخزنة تحت الجلد) تعزل الجسم عن درجات الحرارة القصوى وتساعد في السيطرة على المناخ الداخلي.

5. بعض الأحماض الدهنية الأساسية مهمة لالتئام الجروح وتخثر الدم.

6. الدهون مصدر مهم للطاقة لجسمك.

7. الدهون تلعب أيضًا دورًا في إنتاج الهرمونات في الجسم بما في ذلك الهرمونات الجنسية مثل الإستروجين والتستوستيرون.

ما هي الدهون؟



يمكن تقسيم الدهون الغذائية إلى أربعة أنواع وهي الدهون المتحولة، والدهون المشبعة، والدهون الأحادية غير المشبعة، والدهون المتعددة غير المشبعة.

1. الدهون المتحولة



الدهون المتحولة هي الأكثر ضررًا بالصحة ويمكن أن تؤدي إلى العديد من المشاكل الصحية توجد عادة في الأطعمة المصنعة والأطعمة المقلية والمخبوزات وما إلى ذلك.

2. الدهون المشبعة



توجد الدهون المشبعة في المنتجات الحيوانية مثل اللحوم والبيض ومنتجات الألبان الأخرى يجب أن تستهلكها باعتدال أو تجنبها تمامًا من المستحسن أن أقل من 10 % من السعرات الحرارية اليومية يجب أن تأتي من الدهون المشبعة.

3. الدهون الأحادية غير المشبعة



يمكن للدهون الأحادية غير المشبعة أن تساعد في تقليل الكوليسترول الضار في الدم وهي صحية يمكن العثور عليها في الزيوت النباتية ، والمكسرات ، والأفوكادو ، وزبدة الجوز (زبدة الفول السوداني ، وزبدة اللوز ، إلخ) ، وفي البذور ، مثل اليقطين ، والسمسم ، وبذور عباد الشمس.

4. الدهون المتعددة غير المشبعة



تُعرف أيضًا الدهون المتعددة غير المشبعة مثل أحماض أوميجا 3 الدهنية وأحماض أوميجا 6 الدهنية بالدهون الأساسية إنها تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب وتساعد في تنظيم ضغط الدم.

لا يستطيع جسمك إنتاج هذه الدهون، لذلك عليك الحصول عليها من الأطعمة مثل الأسماك الدهنية والمحار وبذور الشيا والجوز وما إلى ذلك.

أضف المزيد من الأطعمة التي تحتوي على الدهون الأحادية غير المشبعة والمتعددة إلى نظامك الغذائي، وابتعد عن تلك التي تحتوي على الدهون المشبعة والمتحولة وأضف بعض الدهون الصحية إلى كل وجبة.