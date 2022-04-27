صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

كتب هانى الحوتى

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 10741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 1840 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 13187 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 4343 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2758 نقطة.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 4.5 مليون سهم، وباعت إدارة شركتي أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 313 سهم، 722.3 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، أسمنت سيناء، 20 ألف سهم، 33 سهم، 757.8 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 12.4 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 110 ألف سهم، واشترت إدارة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2 حوالي 672.3 ألف سهم.

أعلنت 6 شركات وهم دلتا للإنشاء والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 225 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.973% من أسهم رأس المال، والثانية 15 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7821% من أسهم رأس المال.

والثالثة 20 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.69%، واشترت الرابعة 10 آلاف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.46%، واشترت الخامسة 25 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.92% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 40 ألف سهم خزينة، ليصبح إجمالي الأسهم المشتراه 383.6 ألف سهم بإجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.23892%.

في سياق منفصل أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، أنه لم يتم استكمال التوقيع على اتفاقيات مشروط ضمن صفقة لاستكمال وتجهيز مبنى مستشفى بمنطقة القاهرة الجديدة.

في سياق آخر أعلنت عدد من الشركات، نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، وحققت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 677.3 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 621.1 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 69.3 مليون جنيه مقارنة مع 60.3 مليون جنيه بنسبة نمو 14.8%.

وحققت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، مبيعات بلغت 406.5 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 395.6 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 3%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 21 مليون جنيه مقارنة مع 25.4 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوي 17%.

وحققت شركة مطاحن جنوب القاهرة والجيزة، مبيعات بلغت 126.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 111 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 114%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 10 مليون جنيه مقارنة مع 32.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض سنوي 31%.

وحققت الشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج (يونيراب)، مبيعات بلغت 9.1 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 10 مليون جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة انخفاض 9.27%، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 5.3 مليون جنيه مقارنة مع 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو سنوي 88.09%.

وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات بلغت 1.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2022 مقابل 1.7 مليار جنيه عن الفترة المقارنة بنسبة نمو 6.34%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 1.01 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 25.11%.

من جهتها قالت شركة مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، إنها وقعت مع شركة المطورون العرب (بورتو جروب سابقًا) عقد إنهاء استخدام العلامة التجارية "بورتو" في كافة مشروعات شركة المطورون العرب داخل مصر، منوهة إلى أن العلامة التجارية بورتو هي ملك مجموعة عامر جروب، وكانت قد منحت شركة بورتو حق استغلالها لعدة مشروعات، وأنهى الطرفان هذه العلاقة بالتراضي.