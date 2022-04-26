اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.27% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:46 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.27% بختام تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.084 مليار جنيه.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27%، ليغلق عند مستوى 10682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13114 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4294 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2754 نقطة.
 

البورصة المصرية

بورصة

اخبار البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة