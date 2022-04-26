أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 26-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 26-4-2022، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.084 مليار جنيه.



إيقاف تداول 3 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات.

البورصة تربح 5.2 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.084 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 694.084 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 244.5 مليون ورقة مالية بقيمة 791.9 مليون جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 184 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 70.07% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 23.96%، والعرب على 5.96% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 45.26% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 54.73%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 164.4 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 7.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 1.8 مليون جنيه، 125.9 مليون جنيه، 47.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27%، ليغلق عند مستوى 10682 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1837 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 13114 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 4294 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 1813 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 2754 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3815 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1184 نقطة.

وصعدت أسهم 33 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 230 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2627 سهم، 19.2 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي النعيم القابضة للاستثمارات، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 230 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 2627 سهم، 19.2 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، ايديتا للصناعات الغذائية، جدوى للتنمية الصناعية، النعيم القابضة للاستثمارات، 2.9 مليون سهم، 114 ألف سهم، 336.5 ألف سهم، 74 ألف سهم، 254 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 1.2 مليون سهم، 470 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة راميدا للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، شراء 65 مليون سهم بسعر 2.08 جنيه بقيمة إجمالية 135.2 مليون جنيه، لترتفع نسبتها من 4.51% إلى 11.01%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أرقام لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة شارم دريمز للاستثمار السياحي، شراء المساهم خالد عبد الله محمد عدد 3245 ألف سهم بسعر 8.228 جنيه بقيمة إجمالية 2.7 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.430% إلى 5.0439%.



أسهم الخزينة أعلنت 6 شركات وهم القاهرة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، المتحدة للإسكان والتعمير، مستشفى كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، واشترت الأولى 55 ألف سهم، وبذلك يصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.2422% من أسهم رأس المال، والثانية 105 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.7802% من أسهم رأس المال.

والثالثة 190 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.69%، واشترت الرابعة 227 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.46%، واشترت الخامسة 43 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.70% من أسهم رأس المال، واشترت السادسة 58.9 ألف سهم خزينة، واشترت السابعة 285 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 1.92%.



مستشفى كليوباترا أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، أنه لم يتم استكمال التوقيع على اتفاقيات مشروط ضمن صفقة لاستكمال وتجهيز مبنى مستشفى بمنطقة القاهرة الجديدة.



الإسماعيلية الجديدة أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلغاء جميع العمليات المنفذة على الورقة المالية الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية - شركة منقسمة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وإلغاء العروض والطلبات المسجلة على الورقة المالية خلال جلسة اليوم على أن يتم إعادة التداول على الورقة المالية بدءً من جلسة 27 أبريل الجاري مع تعديل سعر فتح الجلسة ليصبح 11.12 جنيه للسهم.

وأعلنت إدارة البورصة، تم بجلسة تداول اليوم الثلاثاء، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم على أسهم شركة أسمنت سيناء المصدرة وذلك لعدد 12.4 مليون سهم بقيمة إجمالية 83.5 مليون جنيه.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الوحدة للتنمية الصناعية على أسهم الشركة الوطنية للزجاج والبلور المصدرة بسعر 2.25 جنيه للسهم وذلك لعدد 13.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 30 مليون جنيه.