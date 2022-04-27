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العظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة.. تعرف على حالة الطقس حتى الأحد

الأربعاء، 27 أبريل 2022 02:00 ص
العظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة.. تعرف على حالة الطقس حتى الأحد طقس مشمس حتى الأحد
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و شمال الصعيد وجنوب سيناء،  معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :

 

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27  أبريل  :
 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 26 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 23 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 28  أبريل  :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 19 درجة

السواحل الشمالية العظمى 27 درجة الصغرى 18 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 39 درجة الصغرى 25 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 29  أبريل  :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 37 درجة الصغرى 22 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 35 درجة الصغرى 21 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 23 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 26 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 30  أبريل  :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 20 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة
 

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 1  مايو  :

 

القاهرة والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة
 
السواحل الشمالية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة  
 
جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة
 
 شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة
 
جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة
 
 
 

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