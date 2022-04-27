العظمى بالقاهرة تصل إلى 37 درجة.. تعرف على حالة الطقس حتى الأحد

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الأحد المقبل كما يلى :

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، و شمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 27 أبريل :



القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 17 درجة