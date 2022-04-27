الداخلية تواصل ملاحقة المحتكرين.. ضبط 1198 قضية تموينية متنوعة

كتب محمود عبد الراضي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1198) قضية تموينية متنوعة من بينهم (4) قضايا حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (109,304 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلى – مكرونة – أرز" – 3 طن أسمنت) (291) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (252,529 طن "دقيق - زيت طعام - سكر– مكرونة – أرز – أسماك – أعلاف - أقماح" – 15180 عبوة تونة – 143694 عبوة مستحضرات تجميل – 1997 عبوة سجائر - 42500 قطعة مستلزمات طبية – 15إسطوانة بوتاجاز - 15 طن "أسمنت").

كما تم ضبط (385) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (10 قضايا دقيق مدعم"تصرف" – 10قضايا دقيق مدعم "تجميع " – قضية بيع خبز بأزيد من السعر - 139 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 107 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 64 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 18 قضية توقف عن الإنتاج – 36 قضية متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (13,900 طن دقيق "بلدى" – 1210 رغيف) وكذا (14) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (9,650 طن "دقيق" - 1,940 طن "سكر – أسمدة" - 1080 عبوة زيت تموينى – 5000 لتر "سولار- بنزين") حيث بلغ إجمالى المضبوطات (391,423 طن – 1997 عبوة سجائر – 1080 عبوة زيت تموينى – 15 إسطوانة بوتاجاز – 5000 لتر "سولار – بنزين" – 42500 قطعة مستلزمات طبية – 15180 عبوة تونة – 143694 عبوة مستحضرات تجميل) كان أبرزها ضبط (101,30 طن "شاى – مسلى - مرقة دجاج") معبأة داخل عبوات تم تخزينها وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الجيزة.

ونجحت الجهود في ضبط (133 طن أقماح مستوردة بدون مستندات – 100 طن دقيق أبيض") تم تخزينها وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة القليوبية، وضبط (15طن "أسمنت") تم تخزينها وعدم الأعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء) بمحافظة المنوفية، وضبط (6 طن "أرز أبيض – سكر حر – دقيق أبيض") معبأة داخل عبوات تم تخزينها وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (5 طن "أعلاف حيوانية") تم تخزينها وعدم الإعلان عن الأسعار بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (143694 عبوة مستحضرات تجميل - 15180 عبوة تونة) بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول مخزن لتجارة مستحضرات التجميل) بمحافظة الغربية، وضبط (9973 طن "أقماح مستوردة ومحلية مخلوطة وسائبة") بدون مستندات وبدون تصريح من الجهات المعنية المختصة تم تجميعها وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بالسوق السوداء بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مطحن) بمحافظة الشرقية، وضبط (12 طن أسماك مملحة) بدون مستندات "مجهولة المصدر" ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة أسوان.

وأسفرت الجهود في ضبط (1,85 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مجزر لذبح الدواجن) بمحافظة القاهرة، وضبط (1,27 طن "لحوم بلدية") تم ذبحها خارج المجازر الحكومية وبدون إشراف بيطرى ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل جزارة) بمحافظة الجيزة ، وضبط (1,15 طن أسماك مدخنة "رنجة") بدون مستندات "مجهولة المصدر"، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (5 طن "أرز أبيض – مكرونة") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية.