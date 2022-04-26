وكيل أوقاف الأقصر: بيع 289 صكا من صكوك الإطعام خلال رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه نجح رجال الإدارات المختلفة فى بيع 289 صكا من صكوك الإطعام، فى إدارات أوقاف البياضية والنمسا والطود وأصفون وإسنا، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء مشروع صكوك الإطعام على مستوى الجمهورية.

وأضاف وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه امتدادًا لهذا الدور الرائد، واستجابة لما أعلن عنه مسبقًا عن توافر صكوك الإطعام بالمديرية، وذلك بقيمة مالية إجمالية للصك الواحد مبلغ 300 جنيه فقط لاغير، لمن أراد الشراء والمساهمة فى إدخال الفرح والسرور على الأسر الأولى بالرعاية، وأن هذه الصكوك متوافرة على مستوى المديرية، حيث تم بيع 289 صك من صكوك الإطعام حتى الآن.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه منذ يوم 13 مارس الماضى نجحت المديرية بإداراتها الـ9 التابعة لأوقاف الأقصر فى بيع صكوك الإطعام للجميع، وجاء المركز الاول - إدارة أوقاف البياضية قامت ببيع عدد 53 صك، والمركز الثانى - إدارة أوقاف النمسا قامت ببيع عدد 50 صك، والمركز الثالث – إدارة أوقاف إسنا قامت ببيع عدد 41 صك، والمركز الرابع - إدارة بندر الاقصر قامت ببيع عدد 40 صك - المركز الخامس - إدارة أوقاف أصفون قامت ببيع عدد 36 صك - المركز السادس - إدارة أوقاف أرمنت قامت بيع عدد 26 صك، والمركز السابع - إدارة أوقاف الطود قامت ببيع عدد 21 صك، والمركز الثامن - إدارة أوقاف الزينية قامت ببيع عدد 12 صك، والمركز التاسع - إدارة أوقاف حاجر كومير قامت ببيع عدد 10 صك، والمركز العاشر - إدارة أوقاف القرنة لم تقم ببيع أى صك إطعام.

وأكد الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه بناء على ما سبق فيكون مجموع مأتم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الإطعام حتى الآن 289 صكا، قائلًا:- "هنا نود أن نثمن هذا الأمر داعين الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على هذا الجهد الطيب ونتمنى التوفيق لباقى السادة المحترمين العاملين بالمديرية المكلفين بهذا الأمر وكل عام وانتم بخير وسعادة".