أوقاف الأقصر: عقد 629 جلسة "الدوار" استهدفت 58 ألفا و164 مواطنا بإسنا وأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أن المديرية نجحت فى عقد 629 جلسة من جلسات الدوار استهدفت خلالها 58164 مواطنا خلال الشهور الماضية، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وأضاف الشيخ سيد محمد عبد الدايم، لـ"اليوم السابع" أنه بدأت مديرية أوقاف الأقصر فى المشاركة بالدعاة المتميزين فى تنفيذ فعاليات ندوات التوعية المجتمعية التى ينفذها فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الأقصر، وذلك بالتعاون مع مديرية أوقاف الأقصر والتى تستهدف قطاعات مختلفه من أرجاء المحافظة وذلك بمركزى إسنا وأرمنت، حيث يتم فى هذه الندوات مناقشة القضايا المختلفة التى تهم المرأة دينياً وإجتماعياً وإقتصادياً.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال تلك الفعاليات عقد 629 جلسة من جلسات الدوار خلال شهر ديمسمبر 2021 وشهر يناير وفبراير ومارس 2022، وهذه الجلسات استهدفت عدد 58164 مستهدف خلال الشهور التى عقدت بها، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين ساهموا فى سبيل إنجاز هذا الأمر.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه خلال الفترة الماضية أيضاً تم ترشيح 2 إمام لحضور البرنامج التثقيفى بالاشتراك مع مديرية الشباب والرياضة، وفى قطاع المسابقات تم عقد الاختبارات الأولية بالمديرية للمتقدمين لمسابقة خطباء المكافأة من خريجى الأزهر الشريف وعددهم 194 متسابق، وعقد الاختبارات الأولية بالمديرية للمتقدمين للعمل كمحفظات متطوعات بمديرية التضامن وعددهم10 متسابق، وعقد الاختبارات الأولية بالمديرية للمتقدمين لمسابقة ايفاد رمضان للقراء وعددهم 9 متسابق، وعقد الاختبارات الأولية بالمديرية للمتقدمين لمسابقة الرمضانية للناشئة وعددهم 25 متسابق، وفى المتابعة والتقويم قام مدير المديرية بجولة ميدانية بمدينة الزينية للمرور على المساجد والعاملين بها، وتم إصدار 26 إخطار عقاب لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، وفى رعاية العاملين والتقييم تم إصدار 3 بطاقة رعاية صحية لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، وتم منح قرض حسن لعدد 20 من العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، وتم منح 143 من العاملين بالمديرية الحافز المقرر بالقرار رقم 265 لسنة 2021 الصادر من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وتم إصدار 10 قرار إحالة للتقاعد لبعض العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة، ومحو الجزاءات لعدد 219 موظف من العاملين بالمديرية وفق القواعد المتبعة.