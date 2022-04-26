محافظ البحيرة يسلم شيكات لـ35 فتاة من المقبلات على الزواج

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على تضافر كافة الجهود للعمل على تقديم أوجه الدعم والرعاية والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً والفئات المستحقة بنطاق المحافظة.

كما أشار اللواء المحافظ إلى اهتمام وعناية الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية بالأسرة المصرية التى هى جوهر الدولة وركيزتها الأساسية، والمنوط بها بناء أجيال جديدة تكون نواة لمجتمع قوى يشارك فى معركة البناء والتنمية.

وأكد على الجهود التى تقوم بها الدولة من دعم وتضامن، وخاصةً لمحدودى الدخل، وتقديم حزمة من البرامج المكثفة للتضامن والحماية الاجتماعية، الأمر الذى يدل على احترام الدولة لشعبها وتقديراً منها لدوره فى بناء الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال قيام محافظ البحيرة بتسليم شيكات مساعدة لـ 35 فتاة من المقبلات على الزواج بواقع 10 آلاف جنيه لكل فتاة بإجمالى مبلغ 350 ألف جنيه وسط فرحة العرائس وذويهم.

وأشاد بالدور الكبير لمديرية التضامن الإجتماعى بالمحافظة، موجهاً الشكر والتقدير للدكتورة نيفين القباج - وزيرة التضامن الإجتماعى لما تقدمه من إسهامات ومبادرات لدعم الأسرة البحراوية، مشيراً إلى أنه تم إختيار الحالات المستفيدة بعد إجراء بحث إجتماعى لها، من خلال مديرية التضامن الإجتماعى وذلك لتحقيق العدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص، كما قام اللواء المحافظ بتقديم التهنئة متمنياً لهن حياة أسرية سعيدة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبدالمجيد - وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالبحيرة، على الجهود التى تقوم بها محافظة البحيرة بقيادة اللواء المحافظ لدعم المواطنين وخاصةً الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً والعمل على توفير حياة كريمة لهم، وأضاف أن وزارة التضامن الإجتماعى حريصة على دعم الشرائح والفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالتوسع فى تقديم المساعدات الإجتماعية للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم.

كما تم اليوم تكريم 35 فتاة والعمل على دعمهم بإجمالى مبلغ 350 ألف جنية بواقع 10 آلاف جنية لكل فتاة منهن.