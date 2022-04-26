إطلاق مبادرة "خير شبابنا" لتوفير المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تكثيف الجهود لتوفير كافة السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، بما يقل عن مثيلاتها بالأسواق، بالإضافة إلى التوسع فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات بنطاق مدن ومراكز المحافظة، للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية لمحاربة الغلاء وجشع التجار، مضيفا أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين، ودعم وتمكين الشباب في كافة المجالات.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه تم تدشين مبادرة "خير شبابنا" التى اطلقتها وزارة التموين بالتنسيق مع مؤسسة المجلس الوطنى للشباب، والتى تتضمن توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطن، وعلى رأسها اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة للمواطنين.

وأشار إلى أن محافظة البحيرة تأتى ضمن المرحلة الأولى من المبادرة، بإطلاق 7 سيارات محملة بالسلع الغذائية والتى ستجوب القرى الأكثر احتياجاً والأماكن النائية بنطاق المحافظة.

وأشاد محافظ البحيرة بالمبادرة التى تتضمن توفير 100 سيارة نصف نقل متنقلة ومجهزة لتوزيع كافة المنتجات الغذائية بكافة المدن والقرى فى المحافظات على مرحلتين بواقع من 6 إلى 10 سيارات بحسب الحاجة بكل محافظة ويتم توظيف من 30 إلى 40 شاب للعمل على تلك السيارات بكل محافظة بموجب ثلاثة لكل سيارة مقابل أجر مادي مجزي.

ووجه محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة للسلع المعروضة من حيث الجودة والأسعار.