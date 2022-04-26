أجواء حارة بأغلب الأنحاء.. تفاصيل طقس الأحد وقفة عيد الفطر ودرجات الحرارة

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس الأحد المقبل، وقفة عيد الفطر المبارك، حيث تشهد البلاد هذا اليوم، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس ليلا هذا اليوم سيكون مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، لطيف على شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع أن يشهد يوم الأحد وقفة عيد الفطر المبارك، نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة الأحد المقبل، القاهرة العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة، والوجه البحرى العظمى 30 درجة الصغرى 17 درجة، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة الصغرى 16 درجة، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 17 درجة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة، و شمال الصعيد العظمى 32 درجة الصغرى 18 درجة، و جنوب الصعيد العظمى 38 درجة الصغرى 24 درجة.