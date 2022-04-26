حبس شخص قتل زوجته بسبب خلافات مالية بينهما فى الإسماعيلية 4 أيام

الإسماعيلية _ السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس زوج أقدم على قتل زوجته، بعد نشوب خلاف مادى بينهما، خلال عمل الزوجة فى جمع القمامة بالطريق الدائرى لمدينة الإسماعيلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكان الزوج قد طعن الزوجة بسلاح أبيض، وفر هاربًا إلى بورسعيد، للاختفاء من أعين الشرطة، وتم نقل الزوجة إلى مجمع جامعة قناة السويس لتلقى العلاج، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي، ونجحت قوة أمنية من إلقاء القبض على المتهم.

كان قد تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا، من مستشفى جامعة قناة السويس، يفيد بوفاة "فاطمة. ص"، 28 عامًا، متأثرة بطعنة نافذة بسلاح أبيض، وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم ثالث، إلى المستشفي.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث الزوج "عوض. خ"، 35 عامًا، حيث قام بطعنها بسلاح أبيض، خلال قيام الزوجة بجمع القمامة على الطريق الدائرى بمدينة الإسماعيلية، وفر هاربًا إلى محل إقامته ببورسعيد، ونجحت قوة أمنية من إلقاء القبض على الزوج المتهم، واعترف بارتكابه الواقعة، وجارى عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما كشفت تحريات المباحث أن الزوجان يعملان فى جمع البلاستيك والصفيح من صناديق القمامة، والشحاتة، وطرق الزوج زوجته لعدة شهور ثم عاد وطلب منها فلوس لكنها رفضت، فقام بقتلها وفر هاربًا، قبل أن تنجح مأمورية فى القبض عليه.