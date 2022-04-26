زوج يقتل زوجته بسبب خلافات بينهما فى الإسماعيلية

الإسماعيلية _ السيد فلاح

أقدم زوج علي قتل زوجته، بعد نشوب خلاف بينهما حيث طعنها بسلاح أبيض وفر هاربًا إلي بورسعيد، وتم نقل الزوجة إلي مجمع جامعة قناة السويس لتلقي العلاج، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفي.

تلقي اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مستشفي جامعة قناة السويس، يفيد بوفاة "فاطمة. ص" 28 عامًا متأثرة بطعنة نافذة بسلاح أبيض، وعلي الفور انتقل رجال مباحث قسم ثالث إلي المستشفي.

وكشفت التحريات أن وراء الحادث الزوج "ع. خ"، 35 عامًا، حيث قام بطعنها بسلاح أبيض، خلال قيام الزوجة بجمع القمامة علي الطريق الدائري بمدينة الإسماعيلية، وفر هاربًا إلي بورسعيد، ونجحت قوة أمنية من إلقاء القبض علي الزوج المتهم واعترف بارتكابه الواقعة، وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.