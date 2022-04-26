اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:58 م
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المترو: مد ساعات التشغيل مستمر طوال أيام العيد

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:00 م
المترو: مد ساعات التشغيل مستمر طوال أيام العيد مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أكدت  شركة المترو أن مد ساعات التشغيل مستمر طوال أيام عيد الفطر المبارك للثانية صباحا تيسيرا على جمهور الركاب.
 
وأشارت شركة المترو إلى مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة حتى نهاية إجازة عيد الفطر المبارك، حيث يتم مد التشغيل للثانية صباحا بدلا من الواحدة صباحا، على أن يبدأ التشغيل اليومى 5.15 صباحا.
 
وأكدت شركة المترو أنه سيلتقى آخر قطار بالخط الثالث مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة العتبة 12.55 صباحا، كما سيلتقى آخر قطار بالخط الأول مع آخر قطار بالخط الثانى فى محطة أنور السادات 1 صباحا.
 
ولفتت شركة المترو إلى أن جداول تشغيل المترو في رمضان تتضمن قيام رحلة بكل خط من الخطوط الثلاثة الساعة 5.15 صباحا، على أن تعمل شبابيك الاشتراكات بالمحطات خلال رمضان يوميا ابتداء من الساعة السابعة صباحا حتى الثالثة عصرا.

المترو

تشغيل المترو فى رمضان

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مواعيد المترو فى رمضان

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