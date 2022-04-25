اليوم السابع
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صعق كهرباء ينهي حياة طفل بإحدى قرى العياط في الجيزة

الإثنين، 25 أبريل 2022 06:07 م
صعق كهرباء ينهي حياة طفل بإحدى قرى العياط في الجيزة سلك كهرباء ـ أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف ـ إيهاب المهندس

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لقى طفل يبلغ من العمر 6 سنوات مصرعه بإحدى قرى العياط في الجيزة، لإصابته بصعق كهربائي، وأكدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد مصرع طفل بإحدى القرى التابعة لمركز العياط.

 

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلا يبلغ من العمر 6 سنوات، أصيب بصعق كهرباء، ما أسفر عن مصرعه.

 

استمع رجال المباحث لأقوال أفراد اسرة الطفل، ولم يشتبهوا في وفاة الطفل جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


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