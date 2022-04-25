اليوم السابع
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المفتي: الكلب طاهر ولا حرج من الاختلاط به في شهر رمضان

الإثنين، 25 أبريل 2022 05:59 م
المفتي: الكلب طاهر ولا حرج من الاختلاط به في شهر رمضان مفتى الجمهورية
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن أحكام التعامل مع الكلاب والحيوانات بصفة عامة لا يختلف في شهر رمضان، مشيرا إلى أنه لا حرج من الاختلاط بالكلب برمضان.
 
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «مكارم الأخلاق» «الكلب طاهر أخذا بقول المالكية، فضلا أن الإمام مالك فسر قول الرسول بغسل الإناء 7 مرات بأنه أمر تعبدي»، مردفا «الإمام مالك فرق بين النجاسة والأمر المستقذر والأمر المستقذر لا يعني النجاسة».
 
وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية «الرسول قال عن السواك إنه مطهرة للفم، وهذا لا يعني أبدا أن يكون الفم نجسا».
 

مفتى الجمهوريه

الكلاب

النجاسه

التعامل مع الكلاب

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