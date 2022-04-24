هل الفول السوداني صحي؟ إليك ما يجب معرفته

كتبت - ميرفت رشاد

الفول السوداني هو غذاء غني بالطاقة والمغذيات، إنه يحتوي على مزيج مشبع من الألياف والبروتين والدهون لمساعدتك على الشعور بالنشاط بعد تناول الوجبة، وهي توفر جرعة رائعة من العناصر الغذائية الهامة مثل حمض الفوليك والمغنيسيوم والبوتاسيوم والحديد عندما تكون نيئة وغير مملحة، فإنها تحتوي فقط على 3 ملليجرام من الصوديوم لكل وجبة، وفقا لما نشره موقع " eatingwell".



4 فوائد صحية للفول السوداني

1- مليئة بمضادات الأكسدة

يحتوى على مجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة تشمل الأحماض الفينولية والفلافونويد ، والتي توجد أيضًا في أنواع الشاي الأخضر والأسود والتفاح وفول الصويا ،أظهرت الأبحاث أن فوائد الفول السوداني المضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض مختلفة مثل مرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى أنواع معينة من السرطانات.

2 - إنقاص الوزن

على الرغم من أنها قد تبدو عالية في السعرات الحرارية ، إلا أن المكسرات (بما في ذلك الفول السوداني) تعتبر وجبة خفيفة رائعة إذا كنت تحاول إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، يمكن أن يساعد مزيج البروتين والألياف والدهون الصحية الموجودة في الفول السوداني على الشعور بالشبع والرضا بين الوجبات، قد يساعدك ذلك في التغلب على الجوع ومنع الإفراط في تناول الطعام.

3 -صحة القلب

يحتوي الفول السوداني على مزيج من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان التي توفر عددًا كبيرًا من الفوائد الصحية للقلب ، أحدها يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار ، أو مستويات الكوليسترول "الأقل صحية". يحتوي الفول السوداني أيضًا على النياسين (فيتامين ب 3) ، وهو مهم لصحة القلب.

4 -موازنة السكر في الدم

وجدت الأبحاث أن المكسرات، بما في ذلك الفول السوداني ، يمكن أن تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السكري وتحسين النتائج للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري بالفعل.