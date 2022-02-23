5 أطعمة تمدك بفيتامين B3 .. منها المشروم والفول السودانى

كتبت - ميرفت رشاد

فيتامين ب 3 هو أحد الفيتامينات الأساسية التي يجب أن تكون جزءًا من نظامك الغذائي، يحتوي الفيتامين على قائمة طويلة من الفوائد الصحية، وفقًا لبحث نُشر في Research Gate ،النياسين هو فيتامين ب يصنعه جسمك ويستخدمه لتحويل الطعام إلى طاقة، يساعد في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي فهو يساعد على حماية بشرتك وأنسجتك، وقد يحسن مستويات الكوليسترول لديك، يمكن أن يساعد أيضًا في تنظيم الهضم وتعزيز صحة القلب، وفقا لما نشره موقع " food-ndtv".

الأطعمة الغنية بفيتامين B3:

صدر دجاج:

يعتبر لحم صدور الدجاج، على وجه الخصوص، مصدرًا جيدًا للنياسين والبروتين الخالي من الدهون، 85 جرامًا من صدور الدجاج المطبوخة تحتوي على 11.4 ملليجرام من النياسين ، أي 71٪ و 81٪ من الكمية الموصى بتناولها للرجال والنساء ، وفقًا لبيانات "التغذية.

التونة:

التونة مصدر جيد للنياسين وخيار جيد لمحبي المأكولات البحرية، هذه السمكة غنية أيضًا بالبروتين وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 والسيلينيوم وأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الفول السوداني:



الفول السوداني مصدر جيد للنياسين للنباتيين، يحتوي الفول السوداني على الكثير من البروتين والدهون الأحادية غير المشبعة وفيتامين هـ وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم والفوسفور والمنجنيز.

المشروم:



يعتبر المشروم من أفضل مصادر النياسين النباتية، وفقًا لبيانات التغذية ، تشتمل 70 جرامًا من المشروم على 15٪ و 18٪ من المدخول الموصى به ، على التوالي ، للرجال والنساء، هذا يجعل هذه الفطريات خيارًا جيدًا للنباتيين الباحثين عن مصادر النياسين الطبيعية.

البازلاء الخضراء:



البازلاء الخضراء مصدر نباتي ممتاز للنياسين عالي الامتصاص وفقًا للأبحاث ، تحتوي البازلاء أيضًا على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمركبات الأخرى التي قد تساعد في خفض الكوليسترول وتعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الجيدة.