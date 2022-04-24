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محافظ بورسعيد يترأس وفدًا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور

الأحد، 24 أبريل 2022 12:13 م
محافظ بورسعيد يترأس وفدًا لتهنئة الأقباط بمناسبة عيد القيامة.. صور محافظ بورسعيد يستمع لكلمة مطران الروم أثناء تقديمة التهنئة بعيد القيامة
بورسعيد - محمد عزام

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ترأس اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وفدًا، اليوم الأحد، لتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل " .

واستقبل الأنبا تادرس، مطران محافظة بورسعيد وضواحيها، المحافظ والوفد المرافق لهم بباقات الورود، مُرحبًا بهم، ومتحدثًا خلال كلمته عن "الوجوديين" الذين لا يؤمنون بالقيامة، ويقضون حياتهم فى الدنيا يأكلون ويشربون فقط وليس لهم أى هدف، لكن المسلمين والمسيحيين وجميع الأديان تحسنا على عمل الخير وتقديم المساعدة للفقراء، وتؤكد على العلاقات الإنسانية.

من جانبه، تقدم محافظ بورسعيد بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكدا على أنهم جميعا حضروا لتقديم التهنئة بحب بغض النظر عن مناصبهم، وذلك بسبب هذه العادة التى ورثوها من الأجداد والأباء، لذلك لن يقدر أحد على هذا النسيج المصرى الصلب المتين.

وضم الوفد كل من: أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب، وقيادات الأجهزة التنفيذية والأمنية والسياسية والشعبية وأهالى بورسعيد.

 

الحضور بالكنيسة
الحضور بالكنيسة

 

النواب
النواب

 

كلمة مطران الروم
كلمة مطران الروم

 

وفد التهنئة بالكنيسة
وفد التهنئة بالكنيسة

 

 


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