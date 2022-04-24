محافظ المنوفية يقدم التهنئة بعيد القيامة المجيد بمطرانية شبين الكوم.. صور

المنوفية - محمد فتحى

زار اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية مطرانية المنوفية بشبين الكوم لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفالات بعيد القيامة المجيد ، رافقه نائبه محمد موسى واللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة .

ووسط أجواء من الأمن والطمأنينة تعمها البهجة والسرور، قدم محافظ المنوفية خالص تهنئته القلبية لنيافة الأنبا بنيامين مطران المنوفية ورجال الكنيسة والأخوة الأقباط من مواطنى المحافظة بمناسبة عيد القيامة المجيد، مؤكداً اعتزازه بالروابط القوية ومشاعر الأخوة والسماحة الدينية التى تميز الشعب المصرى عن غيره ، مشيراً أن مصر ستظل دائماً نسيجاً مترابطاً بأواصر المحبة والسلام وموطناً للأمن والإستقرار بوحدة وتكاتف جميع أبنائها فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأعرب الأنبا بنيامين عن سعادته بهذه اللفتة الطيبة التى تؤكد روح المحبة بين كافة أبناء الأمة ، مقدماً الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية لدوره الرائد وجهوده المضنية فى سبيل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى المحافظة والتى قد شهدت طفرة ملموسة وواقعية بشتى المجالات التنموية ، فضلاً عن تقديم كافة أوجه الدعم اللازم والتواصل المباشر مع كافة فئات المجتمع.



محافظ المنوفية والوفد المرافق له أثناء تقديم التهنئة بعيد القيامة للانبا بنيامين

محافظ المنوفية يقدم التهنئة بعيد القيامة للانبا بنيامين