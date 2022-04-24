محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات واسعة لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

شملت الحركة تكليف سامي عبد الحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، وتكليف خالد أبو اليزيد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، وتكليف مجدي رياض عبد الغفار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، وتكليف صفوت معوض بحيري رئيس حي شرق شبين الكوم رئيسا لمدينة سرس الليان ، وتكليف السيد حسن عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور رئيسا للوحدة المحلية لمركز السادات .

كما تكليف هناء محمد عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا رئيسا لحي غرب شبين الكوم مع الإشراف علي حي شرق لمدة ستة أشهر ، وتكليف طارق أبو حطب رئيس مدينة سرس الليان رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، وتكليف اللواء وحيد مأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وتكليف بسيوني عيد بسيوني رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ، وتكليف مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، وتكليف عواطف طاحون نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا رئيسا لحي شرق شبين الكوم .

يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بمستوي العمل بالجهاز الاداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة ، للنهوض بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .