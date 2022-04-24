اليوم السابع
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محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات واسعة لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة

الأحد، 24 أبريل 2022 12:09 ص
محافظ المنوفية يجري حركة تنقلات واسعة لرؤساء المراكز والمدن بالمحافظة محافظ المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية حركة تنقلات موسعة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
شملت الحركة  تكليف سامي عبد الحميد سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا ، وتكليف خالد أبو اليزيد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون ، وتكليف مجدي رياض عبد الغفار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع ، وتكليف صفوت معوض بحيري رئيس حي شرق شبين الكوم رئيسا لمدينة سرس الليان ، وتكليف السيد حسن عبد العال رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور رئيسا للوحدة المحلية لمركز السادات .
 
كما تكليف  هناء محمد عقيلة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا رئيسا لحي غرب شبين الكوم مع الإشراف علي حي شرق لمدة ستة أشهر ، وتكليف طارق أبو حطب رئيس مدينة سرس الليان رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء ، وتكليف اللواء وحيد مأمون الحضري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم ، وتكليف بسيوني عيد بسيوني رئيس الوحدة المحلية لمركز السادات رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا ،  وتكليف مروة زهران رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور ، وتكليف  عواطف طاحون نائب رئيس مركز ومدينة قويسنا رئيسا لحي شرق شبين الكوم .
 
يأتي هذا في إطار حرص محافظ المنوفية علي الإرتقاء بمستوي العمل بالجهاز الاداري وتجديد الدماء والدفع بالقيادات الشابة في مواقع القيادة ، للنهوض  بمنظومة العمل وسرعة إنجاز المهام بما يساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .
 
 
 

محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

حركة المحليات

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