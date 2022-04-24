اليوم السابع
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رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء

الأحد، 24 أبريل 2022 12:48 م
رئيس قضايا الدولة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصرى بمناسبة عيد تحرير سيناء المستشار حسين مصطفى فتحي
كتب محمد إبراهيم

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تقدم المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، بالتهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة ذكرى عيد تحرير سيناء الحبيبة 25 أبريل، تلك الذكرى العزيزة على قلوب جميع المصريين، التي نجحت فيها قواتنا المسلحة المصرية الباسلة والدبلوماسية العبقرية المصرية في استرداد الأرض والعزة والكرامة.
 
وختم رئيس قضايا الدولة سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية قيادة وجيشًا وشعبًا من كل سوء وكل عام أنتم بخير .
 
 

قضايا الدولة

تحرير سيناء

الرئيس السيسي

سيناء

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