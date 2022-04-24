التضامن: صرف 353 مليون جنيه معاشات ومرتبات خلال يومين من بنك ناصر

أعلن بنك ناصر الاجتماعى، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة البنك عن انتظام عملية صرف معاشات ومرتبات شهر مايو بفروع البنك ومنافذ الصرف دون أى معوقات.

وقال محمد عشماوى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إنه بناء على تعليمات الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة البنك، تم التنسيق والمتابعة مع اللجنة المشكلة من قيادات البنك لتيسير عملية الصرف من دون معاناة وإزالة أى معوقات قد تقف حيالها .

وأضاف عشماوى، أن إجمالى عدد الحالات التى قامت بالصرف داخل فروع البنك بلغت 160 ألف عملية صرف بإجمالى مبلغ 353 مليون جنيه بخلاف المشتريات الآلية ومنافذ فورى، مضيفا أن البنك يحرص على فتح أكثر من منفذ لصرف المعاشات والمرتبات من بينها الصرف من خلال الفروع البالغ عددها 104 فروع أو الصرف من خلال بطاقات الصراف الآلى " ميزة " والتى تتيح العديد من المزايا لحاملها منها إمكانية السحب النقدى والسداد الإلكترونى لمدفوعات العميل سواء للجهات الحكومية او فى كافة التعاملات المالية الاخرى محليا وذلك تعزيزا لجهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى كما تم اتاحة خدمة الصرف من خلال أكثرمن 200 ألف منفذ معتمد لشركة فورى فى جميع أنحاء الجمهورية بالإضافة إلى 120 فرع من فروع “فورى بلس” .

جدير بالذكر، أن البنك اعلن فى وقت سابق عن فتح الفروع فى كافة انحاء الجمهورية يومى الجمعة والسبت الماضيين واتخاذ الإجراءات القصوى لصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد.