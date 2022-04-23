اليوم السابع
Ads
السبت، 23 أبريل 2022 01:18 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

التضامن تواصل صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر لليوم الثانى

السبت، 23 أبريل 2022 01:00 م
التضامن تواصل صرف معاشات مايو من فروع بنك ناصر لليوم الثانى صرف معاشات - أرشيفية
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات مايو اليوم السبت، وتم فتح فروع بنك ناصر اليوم من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وذلك فى استجابة سريعة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بصرف المعاشات التأمينية المستحقة عن شهر مايو المقبل قبل أعياد المصريين عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد، وذلك فى إطار التيسير على أصحاب المعاشات وتلبية احتياجاتهم قبل حلول الأعياد .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس ادارة بنك ناصر الاجتماعى، أنه فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المرتبات والمعاشات والمستحقين عنهم فإن البنك يولى اهتماما كبيراً بهم من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف مستحقاتهم، خاصة وأن البنك يقدم خدماته لأكثر من 2 مليون عميل بإجمالى مبلغ 3 مليارات جنيه تقريبا.

 


وزيرة التضامن

فروع بنك ناصر

معاشات مايو 2022

صرف معاشات مايو 2022

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التضامن تعلن بدء صرف معاشات مايو

الجمعة، 22 أبريل 2022 01:00 م

استعدادات مكثفة لصرف معاشات مايو اعتبارا من الغد.. اعرف التفاصيل

الخميس، 21 أبريل 2022 01:04 م

التضامن توجه بتيسير صرف معاشات مايو قبل عيد الفطر المبارك

الأربعاء، 20 أبريل 2022 01:00 م

اتحاد نقابات المهن الطبية يبدأ اليوم صرف معاشات مايو بقيمة 278 مليون جنيه

الأربعاء، 20 أبريل 2022 12:10 م

التضامن: فتح فروع بنك ناصر يومى السبت والجمعة لصرف معاشات مايو

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 01:00 م

اعرف مواعيد فتح فروع بنك ناصر يومى السبت والجمعة لصرف معاشات مايو

الإثنين، 18 أبريل 2022 03:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة