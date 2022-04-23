اليوم السابع
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مواعيد إجازة البنوك والبورصة المصرية هذا الأسبوع

السبت، 23 أبريل 2022 06:00 ص
مواعيد إجازة البنوك والبورصة المصرية هذا الأسبوع البنك المركزى المصرى
كتب هانى الحوتى

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حدد إدارتا البنك المركزي والبورصة المصرية، مواعيد الإجازة يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء وأعياد شم النسيم، على أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.
 
قال اتحاد بنوك مصر، إن قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة من 8 مارس إلى 7 أبريل 2022 نحو  7.4 مليار دولار لعدد 34.5 ألف عملية.
 
وأكد اتحاد بنوك مصر، أن العمليات الاستيرادية للشركات التي تعمل في القطاع الصناعي بنحو 66%.
 
وقال اتحاد بنوك مصر، "بلغت قيمة العمليات الاستيرادية المنفذة خلال الفترة المنقضية من شهر أبريل 2022 نحو 5 مليارات دولار".
 

إجازة البنوك

إجازة البورصة

أعياد شم النسيم

عيد تحرير سيناء

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