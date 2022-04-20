اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 20 أبريل 2022 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

البورصة تستأنف العمل الثلاثاء 26 أبريل بعد إجازات شم النسيم وعيد تحرير سيناء

الأربعاء، 20 أبريل 2022 09:52 ص
البورصة تستأنف العمل الثلاثاء 26 أبريل بعد إجازات شم النسيم وعيد تحرير سيناء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت إدارة البورصة المصرية، أن يكون يوم الأحد الموافق 24 أبريل 2022 أجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد القيامة المجيد، وأن يكون يوم الاثنين الموافق 25 ابريل 2022 إجازة رسمية بالبورصة المصرية بمناسبة عيد شم النسيم وعيد تحرير سيناء، ويستأنف العمل بالبورصة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 26 ابريل 2022.
 
 
 
 

البورصة المصرية

أجازة البورصة

عيد القيامة

إجازة شم النسيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة