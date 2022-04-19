اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 19 أبريل 2022 11:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تعطيل العمل بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيدى القيامة وتحرير سيناء

الثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:44 ص
تعطيل العمل بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيدى القيامة وتحرير سيناء البنك المركزى المصرى
كتب - أحمد يعقوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء واعياد شم النسيم، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.

البنك المركزى المصرى

البنك المركزى

البنوك

اجازة البنوك

تحرير سيناء

شم النسيم

عيد القيامة المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة