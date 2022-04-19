تعطيل العمل بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيدى القيامة وتحرير سيناء

قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء واعياد شم النسيم، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.
تعطيل العمل بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيدى القيامة وتحرير سيناءالثلاثاء، 19 أبريل 2022 10:44 ص
البنك المركزى المصرى
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