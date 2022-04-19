تعطيل العمل بالبنوك الأحد والاثنين بمناسبة عيدى القيامة وتحرير سيناء

كتب - أحمد يعقوب

قرر البنك المركزى المصرى، بمناسبة عيد القيامة المجيد وعيد تحرير سيناء واعياد شم النسيم، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يومي الأحد والاثنين الموافقين 24 ، 25 أبريل 2022، علي أن يُستأنف العمل صباح يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل 2022.