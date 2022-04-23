مركز شباب "الحرمين" يقدم نموذجًا لاكتشاف نجوم المستقبل بالإسكندرية.. لايف

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم اليوم السابع بث مباشر من مركز شباب الحرمين بالإسكندرية بعد تطوير الملاعب والصالات الرياضية لتنمية مواهب الشباب بمحافظة الإسكندرية.

ويقع مركز شباب الحرمين بمنطقة المندرة بالإسكندرية ويخدم قطاع كبير من سكان شرق الإسكندرية منهم المندرة قبلى وبحرى والعصافرة حتى سيدى بشر، ويضم عدد كبير من الألعاب الرياضية من كافة الأعمار منا يضم فريق لذوى الهمم لتعليم المهارات المختلفة والألعاب الرياضية .

وقامت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتطوير عدد من مراكز الشباب متهم مركز شباب الحرمين وتطوير الملاعب منهم ملعب كرة القدم وملعب السله ووضع حجر أساس ليضم حمام سباحه جديد والبدء فى تنفيذه خلال الفترة القادمة لفتح مدارس سباحه للاطفال والشباب .

يذكر أن مراكز الشباب والرياضة على مستوى محافظة الإسكندرية شهدت تكور كبير منهم مركز شباب الحرمين والسيوف والضاهرية والنصر .