فوز طلاب بجامعة الإسكندرية بمنح دعم مشروعات التخرج من أكاديمية البحث العلمى

الإسكندرية أسماء على بدر

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية الحاصلين على دعم من أكاديمية البحث العلمى من خلال برنامج دعم الأفكار الابتكارية لمشروعات التخرج "مشروعي بدايتي" والتى بلغت 20 مشروع تخرج بإجمالى تمويل قارب المليون جنيه، شارك في الفرق البحثية الطلابية 113طالب من أبناء الجامعة.





وجاءت المشروعات الفائزة في مجالات بحوث المياة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والعلوم الطبية والصيدلانية، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الذكية وغيرها من المجالات الهامة المتوافقة مع التحديات البحثية الحالية وأهداف التنمية المستدامة.













