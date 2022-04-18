اليوم السابع
Ads
الإثنين، 18 أبريل 2022 11:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

فوز طلاب بجامعة الإسكندرية بمنح دعم مشروعات التخرج من أكاديمية البحث العلمى

الإثنين، 18 أبريل 2022 10:29 م
فوز طلاب بجامعة الإسكندرية بمنح دعم مشروعات التخرج من أكاديمية البحث العلمى جامعة الإسكندريه
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، طلاب جامعة الإسكندرية الحاصلين على دعم من أكاديمية البحث العلمى من خلال برنامج دعم الأفكار الابتكارية لمشروعات التخرج "مشروعي بدايتي" والتى بلغت 20 مشروع تخرج بإجمالى تمويل قارب المليون جنيه، شارك في الفرق البحثية الطلابية 113طالب من أبناء الجامعة.


وجاءت المشروعات الفائزة في مجالات بحوث المياة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والعلوم الطبية والصيدلانية، الروبوتات ووسائل النقل غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والزراعة الذكية وغيرها من المجالات الهامة المتوافقة مع التحديات البحثية الحالية وأهداف التنمية المستدامة.






 


الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

جامعه الاسكندريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة