شباب دولة الإنشاد .. مهندس كيميائى يبدع فى حب النبى بصوت جبلى مميز

الإسكندرية أسماء على بدر

قدم اليوم السابع بثا مباشرا مع أحد شباب دولة الإنشاد من محافظة الإسكندرية، هو المهندس محمد غريب، صاحب صوت قوى ومميز، فهو منشد بدرجه مهندس كيميائى لم يترك الإنشاد رغم تفوقه الدراسى والمهنى.

ويقول المهندس محمد غريب انه اكتشف موهبته منذ صغره وشجاعته أسرته على استكمال وتنمية الموهبه حتى التحقت بعد ذلك بفريق كورال الكلية ثم بعدها أسس فريق مع عدد من أصدقاءه للإنشاد الدينى وتميزوا فيه حتى أقاموا حفلات فى الاوبرا ومكتبة الإسكندرية.

واضاف أنه على الرغم من حبه للانشاد الدينى واستمراره فيه ولكنه تفوق فى حياته العملية والتحق بكلية الهندسة تخصص كيمياء حتى تخرج منها ولم يترك الانشاد بل تفوق فيه أيضا وسط تشجيع من أسرته وأصدقاءه .

وأشار إلى أنه مثله الأعلى فى الانشاد الدينى هو النقشبندى فهو مدرسة للانشاد فى مصر والعالم لم يأتى فى مثيله وتأثر به منذ صغره وظل ينشد له ويعشق صوته ، مؤكدا أن الإسكندرية ولاده دائما فى الأصوات المميزة وأبنائها لديهم فرصة كبيرة فى التزق والتميز لذلك لابد أن يتمسك بأحلامهم والاستمرار فى السعى.