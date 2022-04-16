اليوم السابع
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شباب الإنشاد.. إسراء صوت ملائكى بالإسكندرية تنشد باللغة الإنجليزية "لايف"

السبت، 16 أبريل 2022 07:34 م
شباب الإنشاد.. إسراء صوت ملائكى بالإسكندرية تنشد باللغة الإنجليزية "لايف" إسراء
الاسكندرية أسماء على بدر

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا مع أحد شباب دولة الإنشاد الدينى بالإسكندرية هى إسراء حسين، 19 عاما، من محافظة الإسكندرية تتميز فى الإنشاد باللغة الإنجليزية.

وتقول إنها تتميز فى الغناء باللغة الإنجليزية عن اللغة العربية وبارعة فى الإنشاد الدينى منذ صغرها واكتشاف موهبتها وأنها اكتشفت الموهبة منذ طفولتها وأصدقائها وأسرتها شجعوها على استكمال مسيرتها حتى التحقت بفريق كورال الكلية.

وطالبت الفتيات لاستكمال حلمهن والسعى الدائم على تحقيق الاحلام وعدم الاستسلام والوقوف مهما كانت التحديات.


الاسكندريه

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الانشاد الدينى بالإسكندرية

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