حياة كريمة ببنى سويف.. توسعة محطة معالجة أبوصير لاستيعاب 35 ألف متر مكعب يوميا

بنى سويف هانى فتحى

أكد المحاسب محمد بكرى رئيس مدينة الواسطى شمال بنى سويف استمرار العمل فى مشروع توسعات محطة معالجة أبوصير الملق، لاستيعاب القرى التى يتم إدخال خدمات الصرف الصحي بها ضمن المرحلة الأولى والثانية من مبادرة حياة كريمة.

وأضاف محمد بكرى لـ"اليوم السابع" أن محطة معالجة أبوصير الملق التابعة لمركز الواسطى سيتم ربط عدد من القرى بمراكز الواسطى وناصر على المشروع.

وتابع محمد بكرى أنه تم رفع الطاقه الاستيعابية لمحطة معالجة أبوصير الملق إلى أكثر من 35 ألف متر مكعب في اليوم ، والتي كانت قبل التوسعات لم تكن تتعد 3600م3/يوم، مما تعذر معه استقبال مزيد من صرف القرى المربوطة وتلك التى من المقرر ربطها على المحطة.

وفى سياق منفصل أكد رئيس مدينة الواسطى أنه تم متابعة ملف المتغيرات المكانية والموقف التنفيذي لرصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من مركز المتغيرات الرئيسي لتحديد التعديات على أرض الواقع للتعامل الفوري معها، وسرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة، فيما تم تنفيذ إزالة في المهد لحالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني للمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية.